Bob Peeters keert terug op de bank bij TOP Oss tegen Helmond Sport

Koorts had Peeters niet, enkel een paar dagen stevige keelpijn. Ruim twee weken later klinkt hij na afloop van de training nog steeds wat hees en nasaal. ,,Woensdas hadden we nog de wedstrijd tegen Fortuna”, blikt hij terug. Kort daarop testte hij positief. ,,Ik was heel blij dat ik uiteindelijk niemand heb besmet, want je weet niet dat je het hebt.”

Quarantaineperiode

Na drie dagen achter elkaar negatief te hebben getest en de quarantaineperiode af te hebben gerond, is de trainer weer van de partij. Het weekend voor zijn terugkeer zag hij zijn ploeg tegen Jong PSV gelijk spelen in de 90ste minuut. ,,Op een gegeven moment was mijn polsslag in rust 125. Omdat je zo meeleeft. Ik had wel vertrouwen in Marcel (van der Sloot, de assistent-trainer, red.), en je hebt alles doorgesproken, maar je hebt eigenlijk meer stress dan wanneer je op de bank zit of langs het veld staat. Dan heb je nog een beetje impact.”