Bob Peeters wikt en weegt na derbyzege: ‘Die wedstrijd, dat vreet echt energie’

Coach Bob Peeters heeft aardig kunnen nagenieten van de heftige week die TOP Oss met de vorige speelronde afrondde. Drie wedstrijden werden met drie overwinningen afgesloten, met de derby tegen FC Den Bosch als kers op de taart. ,,Die wedstrijd, dat vreet echt energie. Dan ben je zo blij na dat laatste fluitsignaal. De uitbundigheid van alles en iedereen rondom TOP Oss, dat was echt een ontlading”, blikt hij nog één keer terug. ,,Wat me vooral goed deed, is dat het hele team bij elkaar zat. Er kunnen er maar elf spelen, maar we hebben wel uitgestraald dat we een team zijn.”

Dat team heeft zich, op linksback Yannick Leliendal na, in de afgelopen transferperiode niet versterkt. Een bewuste keuze, legt de trainer uit. Een zwik nieuwe spelers zou volgens hem namelijk onnodig nervositeit in de groep kunnen brengen. ,,We moeten vertrouwen geven aan de kern die we nu hebben staan. Die jongens hebben een ontwikkeling doorgemaakt en daar zijn we heel tevreden mee. Nu hebben we twaalf punten uit onze laatste vijf wedstrijden. Dan zou ik het heel raar vinden als we daar drie of vier spelers bij halen.”

Of er in die vaste kern de komende wedstrijd gekozen wordt voor een formatie met Joshua Sanches als rechtsback of Ilounga Pata, is nog de vraag. Naar het antwoord daarop kijken ook Dean Guezen en Pata reikhalzend uit. ,,We hebben Dean en Justin afgewisseld” vertelt Peeters over de training daags voor de wedstrijd tegen FC Emmen. ,,Er zijn nog wat knopen die we moeten doorhakken. Eerst gaan we kijken hoe iedereen deze training heeft verteerd.” Hij lacht, alvorens hij een toevoeging doet: ,,We kunnen moeilijk met twaalf man spelen.”

In Emmen treft TOP Oss één van de sterkste tegenstanders uit de competitie. Dat er meerdere spelers zijn die overwogen moeten worden voor een basisplek is dan een goed probleem om te hebben. ,,Het is een teken dat iedereen mee is in het verhaal”, vindt Peeters. ,,Als je maar elf mensen hebt, hoef je geen keuzes te maken.”