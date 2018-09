Boere staat voor weerzien met TOP Oss

Boere groeide in het seizoen 2016-2107 tot held van Oss met liefst 34 doelpunten. Voor de eerstedivisieclub TOP Oss was hij niet meer te houden, en Boere verhuisde naar eredivisieclub FC Twente. Een jaar geleden zal hij niet hebben verwacht ooit nog tegen TOP Oss te moeten spelen. Door de degradatie van FC Twente is het vanavond toch zo ver.

Boere zal zaterdagavond veel bekenden tegenkomen; in de verdediging bijvoorbeeld Rick Stuij van den Herik en Lorenzo Piqué. De vraag is wie meer baat heeft hij bij een gezamenlijke verleden: de aanvaller of de verdediger. Wels: ,,Normaal gesproken is een verdediger altijd in het nadeel, omdat de verdediger moet reageren op de aanvaller. In dit geval weten onze verdedigers wat meer over het voorkeursgedrag van Tom. Een klein voordeel dus, maar we hebben het hier over een heel goede spits.’’