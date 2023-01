Bradly van Hoeven blikt terug op eerste week bij TOP Oss: wennen, minuten maken en kansrijk begin

Bij het eerste balcontact ging het meteen mis voor TOP. Van Hoeven nam de aftrap en legde terug op Lorenzo Piqué die met een verkeerde pass de snelste goal ooit in de Keuken Kampioen Divisie inluidde. Charles-Jesaja Herrmann scoorde na acht seconden. ,,Je kunt dit letterlijk en figuurlijk een valse start noemen", blikt Van Hoeven terug op dat moment. Piqué, terug van een schorsing, noemde het in één woord: ‘verschrikkelijk'. Na iets meer dan een half uur spelen, ramde Jort van der Sande een corner tegen de touwen: 0-2.

Jearl Margaritha openhartig over afwezigheid bij TOP Oss: ‘Ik heb het gevoel dat we nu op één lijn zitten’

Van Hoeven zorgde voor het enige Osse gevaar voor rust en ging na een dik uur spelen naar de kant voor Kyvon Leidsman. De aanjager en invaller zorgde voor de aansluitingstreffer. De opleving kwam te laat, met rood voor de teruggekeerde Jearl Margaritha (twee keer geel) en een scrimmage als sluitstuk. ,,Er kwam een rare windvlaag in het stadion en bij die corner waaruit de scrimmage kwam, zei ik tegen Delano (Ladan, red.): 'Deze gaat erin, man'. Helaas had ik geen gelijk.”

Voor nu is Van Hoeven niet de man van de glazen bol, maar een aanvaller die TOP goed kan gebruiken in de jacht op weg naar boven. TOP huurt hem van Almere City, waar hij vooral inviel. ,,Het was wennen. Heel veel dingen zijn anders, nieuwe jongens en een andere manier van voetballen. Al ken ik al wel een paar spelers en dat maakt het een stuk makkelijker bij binnenkomst", vat hij zijn eerste week samen.