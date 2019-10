Brutaal OSS’20 laat grote broer TOP Oss flink zweten: ‘Het was een gekke week’

De spelersgroep van OSS’20 beleefde sowieso een ongebruikelijke aanloop naar het duel in de eerste ronde van de KNVB-beker. ,,Het was een gekke week”, bekende verdediger Bob Zonnenberg, die met zijn ploeggenoten zaterdag nog opstoomde naar de koppositie in de derde divisie zondag. ,,Voor velen van ons was het de eerste wedstrijd in de KNVB-beker. Deze wedstrijd leeft natuurlijk heel erg in Oss, dus je benadert hem wel anders. Je bent er meer mee bezig.”

Het enorme enthousiasme langs de kant was ook TOP Oss-verdediger Niels Fleuren, toch goed voor meer dan vierhonderd wedstrijden in het betaald voetbal, opgevallen. ,,Ik denk dat het voor OSS'20 een leuke happening was. De mensen staan dichter op het veld, achter een afrastering in plaats van op een tribune. Voor de levendigheid van een wedstrijd is dat goed. En ik vond OSS’20 prima spelen. Het was moeilijk voor ons en uiteindelijk wordt de wedstrijd op details beslist.”

TOP Oss won maar net van OSS'20: 1-2.

Stuntje

Even leek een stuntje in de maak, toen de thuisploeg halverwege de eerste helft via een benutte penalty van Rob van Sonsbeek brutaal de voorsprong nam. Nog geen vijf minuten later herstelde TOP-routinier Lorenzo Piqué de verhoudingen. ,,Tot dat moment was er weinig aan de hand”, vond OSS’20'er Zonnenberg. ,,We gaven niks weg, creëerden zelf kansen. Net voor rust kregen we nog een dot van een kans. De eerste zeventig minuten hadden we betere kansen, al was het veldspel voor hun. Ik heb een zuur gevoel overgehouden aan de wedstrijd. De teleurstelling overheerst.”

Lars Hutten, die even later geblesseerd het veld zou verlaten, kroonde zich twintig minuten voor tijd met de 1-2 tot matchwinner in de Osse stadsderby. Het grootste compliment voor OSS’20 kwam misschien wel van Fleuren, die na afloop stelde dat de wedstrijd beide kanten op had kunnen vallen. ,,Zij hadden op een andere uitslag gehoopt, maar voor ons is-ie ondanks het niet super veldspel prima. Gelukkig konden we meteen na de 1-0 achterstand herstellen en valt de 1-2 van Hutten.”

