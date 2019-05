Bryan Smeets is trots, maar baalt ook bij TOP Oss: ‘In de play-offs was het gewoon onvoldoende’

Eredivi­siedroom TOP valt in duigen, Sparta is maatje te groot in play-offs

22 mei Voor TOP Oss zit het seizoen erop: Sparta was ook in het tweede halve finaleduel te sterk: 3-0. En dus is de conclusie dat TOP de vorm die het tijdens het droomseizoen had niet door heeft kunnen trekken in de play-offs. Sparta was over twee duels (5-0) de betere en treft De Graafschap in de finale.