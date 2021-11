Büttner was een jaar uit de running bij TOP Oss, tot de oplossing zich aandiende: ‘Het bleek dat ik zooltjes nodig had’

Giovanni Büttner is lang niet in actie geweest. De aanvallende middenvelder van TOP Oss was ruim een jaar uit de running door een hardnekkige blessure aan de hamstring. Een bezoek aan de podoloog bleek uiteindelijk de oplossing te bieden. ,,Toen bleek dat ik zooltjes nodig had. Ik kreeg anders last van bepaalde bewegingen”, vertelt Büttner. ,,Alles staat weer recht en compenseert op de juiste manier. Dus het gaat nu wel weer goede kant op. Ik hoop dat ik snel weer meer minuten kan maken en een basisplaats kan verdienen.”

Büttner viel in voorgaande seizoenen op door juist in spelmomenten waar geen enkele beweging in zat, ineens als een pijl uit een boog naar voren te stuiven. ,,Dat zit ‘m in mijn beweeglijkheid en explosiviteit. Ik kan door mijn snelheid vrij simpel iemand passeren”, zegt hij. In de spaarzame minuten die hij dit seizoen tijdens invalbeurten gespeeld heeft, liet de 23-jarige middenvelder zien die snelheid nog niet verloren te hebben. Een hele wedstrijd kan hij die explosies naar eigen zeggen echter nog niet volhouden. Het jaar zonder wedstrijden heeft erin gehakt.

Quote Jonge ploegen zijn fanatiek en er zit veel snelheid in Giovanni Büttner

,,Ik zit nu op 20, 25 minuten die ik kan spelen en moet nog hard aan mijn conditie werken. Dat moet ik opbouwen naar een helft, en dan naar een hele wedstrijd.” Totdat het zover is, is er wellicht een rol als pinchhitter voor hem weggelegd. TOP heeft dit seizoen veel moeite om in de eindfase van wedstrijden niet alsnog door het ijs te zakken. De mogelijkheid van Büttner om juist in die momenten een offensief te forceren, zou zomaar uitkomst kunnen bieden.

Slotminuten

Vrijdagavond gaan de Ossenaren naar De Herdgang, waar het Jong PSV van trainer Ruud van Nistelrooy als tegenstander wacht. ,,Jonge ploegen zijn fanatiek en er zit veel snelheid in”, weet Büttner. Hij hoopt die te kunnen evenaren, al is het maar enkel in die steeds weer funeste slotminuten. De ploeg staat daardoor inmiddels één-na-laatste op de ranglijst.

,,Met bepaalde dingen kunnen en moeten we scherper zijn”, denkt Büttner. ,,Als we voor staan moeten we de koppen bij elkaar steken en alles geven om die tegendoelpunten te voorkomen. Dat kan nog wel beter, daar zit soms een nonchalance in.” Zelf geeft hij vooralsnog alles om snel weer een volledige bijdrage te kunnen leveren. ,,In de winterstop ga ik hard aan mijn conditie werken”, zegt hij vastbesloten. ,,Daarna hoop ik snel 90 minuten vol te kunnen maken.”