Cihat Çelik keert terug bij oude liefde TOP Oss

Çelik kwam in die periode zowel in Turkije als in Bosnië in actie, tijdens een verhuurperiode aan Celik Zenica, dat in de Bosnische Premier League speelt. Gaziantep promoveerde afgelopen seizoen naar de Turkse Süper Lig en haalde daarna de bezem door hun selectie. Voor Çelik betekende dat dat zijn contract niet verlengd werd. ,,Ondertussen heb ik altijd contact gehouden met Peter Bijvelds en Klaas Wels”, reageert hij in een persbericht van TOP Oss. ,,Zij geloven in mij en geven me vertrouwen. Aan zo’n omgeving heb ik nu behoefte.”