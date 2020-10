Clubarts TOP Oss: ‘Was dit bij de top drie gebeurd, dan zou er grote ophef zijn nu’

Van Asseldonk - die zelf corona heeft gehad - vertelde hoe hij vroeg op de dinsdag, de dag van de derby tegen FC Den Bosch, tot zijn verbazing vier positieve testuitslagen doorkreeg. ,,Ik heb de bewuste personen gevraagd of zij klachten hadden. Dat was niet zo. En dat bevreemdde mij, want de ct-waarden in hun bloed waren behoorlijk hoog.” Drie spelers en de perswoordvoerster moesten in quarantaine en zij konden dus niet aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen FC Den Bosch. ,,Dat was een grote teleurstelling voor hen”.