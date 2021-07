Clubrecord nadert voor Lorenzo Piqué in tiende seizoen bij TOP Oss

Bij de eerste training van dit seizoen liet Lorenzo Piqué al weten dat hij zo goed als rond was om te tekenen voor zijn tiende seizoen bij TOP Oss, en dat hij daarbij meteen ook voor een elfde zou tekenen. De inkt onder die overeenkomst blijkt inmiddels droog, nu de club via social media bevestigt dat de Rotterdammer voor twee seizoenen bijgetekend heeft.

Vorig seizoen was de centrale verdediger al de op één na loyaalste speler van de competitie, na Frank Korpershoek die toen zijn vijftiende seizoen bij Telstar speelde. Nu Korpershoek een punt achter zijn profcarrière gezet heeft en Piqué opnieuw in Oss blijft, is hij de huidig houder van dat record.

Daarnaast is Piqué inmiddels op weg om ook het clubrecord van oud-keeper Raymond Koopman te evenaren. De doelman was de eerste profspeler die door TOP Oss in 1991 werd vastgelegd, en speelde uiteindelijk gedurende tien seizoenen 314 profduels voor de Ossenaren. Bij de 30-jarige verdediger staat die teller momenteel op 288 wedstrijden, wat betekent dat hij het record van Koopman tegen het einde van dit seizoen wel eens kan gaan verbreken.

Piqué kijkt er in elk geval naar uit zich daaraan te wagen. Zijn doel voor dit seizoen is simpel: ,,Zoveel mogelijk spelen en er een mooi seizoen van maken. Dat is mijn taak; om het vertrouwen dat de club mij geeft terug te betalen.”