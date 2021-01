Clubrecord TOP moet even wachten: 'Breken we zondag'

Of trainer Klaas Wels teleurgesteld is dat het clubrecord gisteren nog niet gebroken kon worden? ,,Nee, want dat gaan we zondag doen", zegt hij zelfverzekerd. Zijn ploeg haalt dan om 20.15 uur het duel in met Go Ahead Eagles. Daarin jaagt TOP Oss op de zesde overwinning op rij, wat een verbetering van het clubrecord zou betekenen.