Corona-uitbraak bij Jong PSV eist geduld van TOP Oss: wedstrijd gaat niet door

De technische staf van TOP Oss is daarover geïnformeerd na de donderdagochtendtraining. Eerder deze week konden zes spelers van Jong PSV al niet uitkomen tegen De Graafschap door positieve testen op het coronavirus. Die wedstrijd ging nog wel door, maar door het duel met TOP Oss is noodgedwongen een streep gezet.

Voor TOP Oss-rechtsback Trevor David is het afgelasten van de wedstrijd wellicht een klein geluk bij een ongeluk. De rechtsback van TOP Oss traint sinds twee dagen weer mee met de selectie, nadat hij eerder verstek moesten laten gaan door een hersenschudding.

,,Ik kreeg van het moment zelf niet veel mee”, vertelt hij over de botsing met Terrence Douglas tijdens het duel met Jong Ajax. ,,Er was een harde klap tegen mijn hoofd en toen hoorde ik de dokter zeggen ‘Hij moet eruit’. Ik begreep zelf niet helemaal wat er gebeurde en ging gewoon het veld weer in. Toen ik er eenmaal in was, voelde ik ineens heel veel hoofdpijn. Bij de scheidsrechter gaf ik aan dat ik eruit moest. Binnen bleek ook dat mijn balans minder was; ik had een lichte hersenschudding.”

Overwinning

Zijn ploeg sloot het bezoek aan Amsterdam met een nipte overwinning af, waardoor de Ossenaren nog altijd meedoen in de strijd om de vierde periodetitel. ,,Elke wedstrijd is nu een finale. En thuis zitten niksen is dan heel moeilijk”, aldus David.

Dat gevoel telt dubbel voor het duel met Jong PSV,; een directe concurrent in die eindstrijd, waarvan bij winst afstand genomen had kunnen worden. Dat de wedstrijd niet doorgaat, is voor velen in het Frans Heesen Stadion dus reden om te balen. Keeperstrainer Ronnie Buitenkamp weet echter zeker dat het besluit niet lichtzinnig genomen is: ,,Ze gooien er in deze fase van het seizoen niet zomaar een wedstrijd tussenuit.”

Bij David blijft de motivatie in elk geval hoog, ongeacht wanneer de wedstrijd is. ,,Zeker naar het einde toe wil ik niks missen. Ik voel het ook heel erg bij mezelf, dat gevoel dat het ergens om gaat. Normaal loopt het einde van het seizoen een beetje dood. Nu is dat precies het tegenovergestelde. Ik heb ontzettend zin om weer te spelen. En te winnen, vooral.”