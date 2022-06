Cultheld Niels Fleuren kondigt afscheid aan na bijna 550 profduels

TOP ziet stoutste droom vervliegen, maar het voetbal van de Ossenaren biedt zeker perspec­tief

TOP Oss kreeg vrijdagavond bij Telstar het linkerrijtje in de eerste divisie in zicht, maar ontwaakte in de slotfase uit een stoute droom. Het Osse voetbal bood zeker na rust aanknopingspunten voor een mooie ontknoping van dit seizoen.

5 maart