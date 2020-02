Danzell Gravenberch vernedert in Dordtse dienst voormalige club TOP Oss

TOP Oss werd in de eerste helft volledig van de mat gespeeld door FC Dordrecht. Nota bene voormalig TOP Oss-speler Danzell Gravenberch speelde vrijdagavond met twee fraaie treffers de hoofdrol in de 1-3 eindstand.

De vechtlust die TOP vorige week in Breda liet zien, was ver te zoeken in het thuisduel tegen FC Dordrecht. Uitgerekend de tot een maand geleden nog in Oss spelende Danzell Gravenberch opende in de achtste minuut al de score, door de bal loepzuiver vanuit de hoek van het strafschopgebied achter keeper Damien Perquis te schieten.

Dat de Dordtenaren tien minuten later de stand niet verdubbelden, lag aan een pijnlijke blunder van Kevin Vermeulen. Hij omspeelde Perquis, maar schoot alleen voor een lege goal van enkele meters naast. TOP oogde mat, was slordig in het balcontact, maar wist uiteindelijk wel weer munt te slaan uit een standaardsituatie. Dordrecht kreeg na een corner de bal niet weg. Het schot van Philippe Rommens werd gestuit, maar in de rebound scoorde Dennis van der Heijden zijn eerste treffer voor TOP.

Fluitconcert voor TOP Oss

De gelijke stand werd minuten later al om zeep geholpen. Kevin Vermeulen revancheerde zich door de 1-2 in de touwen te schieten. Vijf minuten voor rust was het Gravenberch die opnieuw scoorde, en de bal keihard in de kruising schoot. Met een 1-3 achterstand en een stevig fluitconcert om de oren kon TOP aan de thee.

Na de rust probeerde trainer Klaas Wels een grotere Osse blamage te voorkomen met twee offensieve wissels. Cas Peters en Samet Bulut vervingen Niels Fleuren en Grad Damen, waarna er met meer druk naar voren gespeeld wordt. Het leverde na vijf minuten een grote kans op voor Peters, die de bal van dichtbij langszij kopte. Na twintig minuten was het meest noemenswaardige resultaat van de tactische wijziging een schot op de lat van Philippe Rommens.

Diezelfde Rommens raakte tien minuten voor het einde de paal uit een zeer fraaie vrije trap. Dat TOP meer op de andere helft speelde, lag er echter ook aan dat Dordrecht enkel nog hoefde te verdedigen, en het prima vond terug te hangen. Het offensief van TOP in de tweede helft was daardoor een typisch geval van te weinig, te laat, en kon de beschamende 1-3 eindstand niet meer veranderen.