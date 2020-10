De állerlaatste deal op Deadline Day is voor TOP Oss, Youri Loen om 23.59 uur overgeschreven

661 transfers noteerde de KNVB in deze transferperiode, waarvan TOP Oss de állerlaatste deed. De Ossenaren hielden de burelen tot de laatste minuut open: de transfer van Youri Loen (29) werd om 23.59 uur exact beklonken. Loen trainde sinds de voorbereiding mee in het Frans Heesen Stadion.

Loen is een ervaren centrale middenvelder, die op 20 juli al opdook in Oss. De clubleiding en Loen benadrukten dat hij er puur was om zijn conditie op peil te houden. Loen wilde zijn opties open houden en hoopte een zo een club te vinden, maar die kwam er - ook op Deadline Day - niet meer. En dus besloot TOP Oss hem in allerijl alsnog over te schrijven, zodat de van Almere City overgekomen Loen nu ook in officiële wedstrijden speelgerechtigd is.

Fit blijven

Geboren Nijmegenaar Loen doorliep de jeugdopleiding van NEC, waarna hij vier jaar in dienst van die club speelde. Hij speelde daarna voor FC Dordrecht, Sparta, Fortuna Sittard en FC Emmen, en was de afgelopen twee jaar te vinden bij Almere City. Toen zijn contract bij die laatste club afliep, meldde hij zich in Oss om fit te blijven.

,,Zo lang hij geen andere club heeft doet hij mee bij ons, ook in wedstrijden”, zei TOP Oss-coach Klaas Wels eerder al toen Loen in oefenwedstrijden meedeed. ,,Ik houd altijd voor spelers met kwaliteit een deur open, maar de insteek is en blijft zoals die was, totdat daar verandering in optreedt.” Dat gebeurde op Deadline Day.

TOP Oss nam op de laatste dag voor het sluiten van de transfermarkt ook nog afscheid van Jason Bourdouxhe, die terugkeert naar FC Eindhoven. Bij TOP Oss was de Belgische linkspoot de laatste tijd op een zijspoor beland.