De ‘Banksy’ van Almere kijkt uit naar bezoek TOP Oss, maar portret van Smeets is niet waarschijnlijk

Verontwaardigd

Almere City komt uit een bewogen periode na het ontslag van trainer Michele Santoni. Die leek net zijn draai gevonden te hebben met het team. ,,Vlak voor de play-offs, wat doet dat met een team?", vraagt Eus zich af. ,,Volkomen uit het niets. Hij had net een hele goede reeks neergezet. Daarvoor had hij flink wat verloren, maar iedereen was verontwaardigd bij ons op de tribune."

Assistent-trainer Ole Tobiasen heeft zijn taken voorlopig overgenomen. Onder zijn bewind verloor de club vorige week met 1-3 van Sparta. De sfeer op de tribunes in Almere is echter nog steeds uitstekend, en de hoop op de play-offs is er springlevend, net als aan de Osse zijde. Kamp Seedorf heeft in het verleden vooral Ajacieden afgebeeld, maar is van plan ook hun thuisstad een artistiek steuntje in de rug te gaan geven: ,,We hebben nu wel een aantal Almere City-dingen liggen in ons atelier."