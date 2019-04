De Koning dit keer als tegenstander terug bij TOP Oss

Oud-trainer van TOP Oss Hans de Koning is vrijdagavond voor even terug in het Osse Kuipje, ditmaal als tegenstander. Huidig TOP Oss-trainer Klaas Wels kijkt er naar uit zich te meten met zijn Volendamse evenknie.

De Koning was vijf jaar lang hoofdtrainer bij TOP Oss. In oktober trad hij in diezelfde functie aan bij FC Volendam, waar hij Misha Salden verving. Salden werd vervolgens aangesteld als ad interim directeur bij de club, maar kreeg afgelopen maandag na een verlies tegen FC Dordrecht te horen aan het einde van dit seizoen alsnog te mogen vertrekken.

Voorbereiden

De Koning kon zich ondertussen gaan voorbereiden op de wedstrijd tegen TOP Oss. De laatste wedstrijd tussen de Ossenaren en Volendammers was enkele weken voor zijn aanstelling in Volendam, en eindigde toen in een bloedeloze 0-0. Vrijdag keert De Koning dus voor even terug in het Frans Heesen Stadion, maar nu aan de kant van de tegenstander. Of Klaas Wels, huidig hoofdtrainer in Oss, uitkijkt naar dat treffen, staat buiten twijfel. ,,Jazeker”, laat hij monter weten.

Voor TOP staat er immers meer op het spel dan het prestige van een enkele wedstrijd. Na een teleurstellend verlies tegen FC Eindhoven is de Osse ploeg de zesde plek in het klassement, die recht kan geven op de play-offs, kwijtgeraakt. Net als RKC, waarmee ze een gedeelde zevende plek bezetten, zit Oss op slechts twee punten achterstand daarvan. Winst in deze speelronde geeft de Ossenaren dus wederom goede kaarten om de play-offs te halen, terwijl dat uitzicht bij verlies stukken troebeler wordt.

Veerman

Volendamse publieksfavoriet Joey Veerman het Oss vrijdag nog wel eens moeilijk kunnen maken met zijn rentree in de eerste divisie. De defensieve middenvelder was vorig seizoen met zeven goals opvallend trefzeker, maar was maandenlang afwezig door een gebroken middenvoetsbeentje. Afgelopen zaterdag speelde hij echter al een uur mee met Jong Volendam tegen OJC Rosmalen, dat toen met 0-6 overrompeld werd.

Bij TOP is keeper Nick Olij ondertussen nog steeds herstellende van een botbreuk, en zal ook Huesyin Dogan noodgedwongen ontbreken. De spits pakte tijdens het duel in Eindhoven zijn vierde vrije kaart van dit seizoen, en is daarom geschorst voor één wedstrijd. Een mogelijke vervanger voor hem zou Enzo Stroo kunnen zijn, die vlak voor de winterstop aan de Osse equipe werd toegevoegd. Saillant detail: Strook kwam over van FC Volendam, waar hij een jaar eerder nog clubtopscorer was.