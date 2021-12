‘De Maldini van De Koel’ is straks in het shirt van TOP Oss weer even terug

Daags voor de laatste speelronde van 2021, wordt het vetpercentage bij alle spelers van TOP Oss gemeten. De volgende training is immers op 2 januari pas weer, en daar kunnen zomaar wat kerstdiners en schalen oliebollen tussen zitten. ,,We meten dat elke maand”, zegt fysiotherapeut Rob den Dikken. ,,Maar door het meetmoment nu, en het volgende meteen als ze terugkomen te houden, trigger je om een beetje op te letten met het voedings- en beweegpatroon.”

Een grammetje te veel is er niet gevonden bij Niels Fleuren. De 35-jarige routinier is er klaar voor om naar De Koel terug te keren, waar hij als speler van VVV-Venlo maar liefst dertien jaar lang te vinden was. ,,Ik heb er altijd met plezier gevoetbald. Jammer dat er geen supporters bij mogen zijn.”

‘Kan alle kanten op’

Fleuren houdt alle clubs in de competitie bij, maar volgt VVV logischerwijs altijd met net wat meer belangstelling. ,,Het is een beetje een overgangsjaar voor hen”, weet hij. ,,De middelen zijn er ook niet onuitputtelijk; ze roeien met de riemen die ze hebben. Daarbij passen ze veel jeugdspelers in en dat gaat best redelijk. Ze staan alleen niet op de plek waar ze willen staan, dus ze zullen morgen ook voluit voor de drie punten willen gaan.” De linkervleugelverdediger denkt dat het treffen tussen het als 19de geplaatste TOP en het op de 11de plek bivakkerende VVV alle kanten op kan. ,,Zij zijn misschien favoriet omdat ze thuis spelen en wat hoger staan, maar als wij ons niveau halen, kunnen we zeker voor een resultaat gaan.”

Volledig scherm Een van de hoogtepunten van Niels Fleuren (links): in 2007 promoveerde hij met VVV-Venlo na een zege op RKC naar de eredivisie. © SCHOLS, PETER

Met 282 wedstrijden voor de club groeide Fleuren in Venlo uit tot een publieksfavoriet. In Oss kan hij na 114 duels inmiddels hetzelfde claimen. Een basisplaats is dit seizoen niet meer vanzelfsprekend, maar loopt hij er warm, dan galmt het ‘Niels, die is een Ossenaar’ al snel door het Frans Heesen Stadion. ,,Je moet gewoon elke dag je best doen op het voetbalveld en dan kan niemand je iets verwijten”, merkt hij op. ,,Dat heb ik in Venlo gedaan en hier ook; blijkbaar valt dat goed.”

In het stadion van VVV verdiende hij met zijn spel en haardos destijds de bijnaam ‘De Maldini van De Koel’. Terugblikken op hoe hij die naam verkreeg vindt Fleuren echter niet belangrijk. ,,Ik wil gewoon voetballen”, zegt hij droogjes. ,,Of het nu Messi of Maldini is waarmee ze je vergelijken, het zij zo.”