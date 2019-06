De Regt keert na transfervrij vertrek bij TOP Oss terug bij Helmond Sport

,,Het geeft me een goed gevoel om weer voor Helmond Sport te mogen spelen, mede door de mooie plannen die er binnen de club zijn”, aldus De Regt, die in het verleden ook actief was bij VVV-Venlo en Fortuna Sittard. ,,Ik hoop hier mijn steentje aan bij te dragen.”

,,Ferry is een zeer volwassen, ervaren speler”, reageert algemeen directeur Leon Vlemmings op de komst van De Regt. ,,Een kwaliteit die we het afgelopen seizoen in de selectie hebben gemist en waar we dus gericht naar hebben gezocht. Om te kunnen presteren heb je dat soort spelers nodig. We zijn zeer content dat we wederom een sterkhouder aan ons hebben kunnen binden.”