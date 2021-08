De teamgeest is nergens beter dan bij TOP Oss: ‘Van de eerste tot de laatste jongen, we zijn vrienden van elkaar’

De voltallige selectie en de staf rende het veld op, supporters stonden te springen op hun stoel en het ‘Osse Kuipje’ bruiste alsof er al een heuse prijs gepakt was. Een belangrijke reden daarvoor was was de kopbal die Jan Lammers in de 89ste minuut per abuis in het eigen doel werkte. TOP was in de 45 minuten daarvoor met vrijwel constante druk de betere ploeg in het duel, wat de gelijkmaker een bijzonder zure smaak gaf.