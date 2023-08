De uitblinker van de voorbereiding wacht nog op zijn eerste échte goal voor TOP Oss: ‘Met het mes tussen de tanden’

FC Den Bosch wervelt in sfeervolle derby en spaart TOP Oss

FC Den Bosch is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitstekend begonnen met een dikverdiende zege in de derby tegen TOP Oss. Met 1-0, door een doelpunt van Kacper Kostorz, deed het veel sterke FC Den Bosch zichzelf zelfs tekort.