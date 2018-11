De voorspellingen van Stuy van den Herik (TOP Oss): ‘We hebben nog een lange weg te gaan’

Terwijl de eredivisie stil dit weekend stil ligt vanwege het interlandprogramma, wordt in de Keuken Kampioen Divisie een volle speelronde afgewerkt. Rick Stuy van den Herik neemt het met TOP Oss in eigen huis op tegen Almere City. ,,Ik heb vertrouwen in onze ploeg, dus ik ga voor een eentje. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dit niveau wat we wekelijks halen, moeten we vasthouden.”