De wedstrijdbal is na hattrick voor TOP-spits Remans: ‘Dit is de eerste in mijn carrière’

Nieuwkomer Livio Milts glunderde na afloop van oor tot oor toen hij riep: ,,Mart, op tijd naar huis hè." De trefzekere aanvaller stond op dat moment nog de pers te woord. ,,Ik heb deze hele rits nog te gaan", antwoordde die lachend, wijzend naar het verzamelde journaille langs het veld. Dankzij de hattrick die hij een halfuur eerder compleet had gemaakt, was de spits uit Kerkrade de man van het moment. ,,Dit is de eerste van mijn carrière dus ik neem de bal mee naar huis. Die krijgt daar een mooi plekje."