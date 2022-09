De wind bij TOP Oss is omgeslagen richting Jong Ajax

Twee wedstrijden in één week; het zou bij een ploeg die in een neerwaartse spiraal zit, kunnen ontaarden in een uitputtingsslag. Door ruime 0-3 zege die het bij Jong PSV boekte, heeft TOP Oss die teneur juist 180 graden gedraaid. De ploeg kan niet wachten om op vrijdagavond in eigen huis Jong Ajax te ontvangen. ,,Zo werkt dat in de voetbalwereld”, constateert coach Kristof Aelbrecht over de snelheid waarmee de wind omgeslagen is. ,,Ik vind dat de spelersgroep er sterk mee omgegaan is” complimenteert hij zijn pupillen bovendien. ,,Ondanks dat we drie nederlagen op rij hadden, zat er geen twijfel in.”

Zelf was hij er naar eigen zeggen ook zeker van dat die reeks doorbroken zou worden, maar die attitude moest nog wel met cijfers gestaafd worden. Afgelopen maandag slaagde hij daar ruiterlijk in met hun bezoek op De Herdgang, exponent van het opleidingsinstituut waar hij zelf als trainer elf jaar lang zijn sporen verdiende. ,,Die zege was prettig, niet alleen om een negatieve reeks te doorbreken, maar ook om een nieuwe reeks op te bouwen. Je kan nu een sprong maken op de ranglijst, door morgen weer drie punten te pakken.”

Elftal van de week

Tegen Jong PSV klaarde Aelbrecht de klus door zijn ploeg wat verder op de eigen helft te laten verdedigen. ,,Als je dat tegen zulke teams heel hoog gaat doen, zijn zij zo handig met de bal, en hebben ze zoveel dynamiek op het middenveld en met hun buitenspelers, dat je snel in ondertal komt. Als je dat iets lager doet, kom je juist vaak in duel terecht. En daar moeten wij altijd als winnaar uitkomen, zeker ten opzichte van een jong elftal.” De speelwijze deed maar liefst drie spelers van TOP Oss na de afgelopen speelronde in het elftal van de week belandden: keeper Thijs Jansen, en verdediger Trevor David en Lorenzo Piqué. Het onderstreept hoe solide de achterhoede was in Eindhoven.

De Ossenaren begonnen het seizoen in een 4-3-3 formatie, maar opteerden delen van de laatste twee wedstrijd voor 4-4-2. ,,Juist door zo te starten bij Jong PSV, is duidelijk geworden dat wij beide systemen kunnen hanteren”, blikt Aelbrecht terug. ,,Ik ben blij dat we de twee systemen hebben gespeeld in één en dezelfde wedstrijd.” Vooral die flexibiliteit van het middenveld wil de coach dus blijven hanteren. ,,Het belangrijkste daarin is dat je duidelijkheid geeft richting je spelers. Dat niemand in het veld verrast is wanneer we een aanpassing nodig hebben. Dat ligt bij ons als staf, dat wij onze spelers maximaal voorbereiden. Dat hebben wij tegen Jong PSV goed gedaan, en moeten we bij Jong Ajax ook zo doen.”