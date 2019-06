De zoektocht naar het nieuwe TOP Oss is nog in volle gang

Het seizoen voor TOP Oss is woensdag met de eerste training officieel begonnen. Op het veld zijn zowel oude bekenden als nieuwe gezichten te bekennen. Grote afwezige is de nieuwste aanwinst: Lars Hutten komt van Fortuna Sittard naar Oss.

Op een plastic tuinstoel onderaan de hoofdtribune van het Frans Heesen Stadion zit Dean van der Sluys. De linksback speelde vijf seizoenen lang voor de club uit zijn thuisstad, maar verkaste aan het einde van het vorige seizoen naar promovendus RKC Waalwijk. Op de eerste training van zijn oude club komt hij toch even poolshoogte nemen. ,,Ik had een dagje vrij” zegt hij vrolijk. Zijn voormalige ploeggenoten hebben dan net de blauwe matjes waarop ze hun buikspieroefeningen deden van de middencirkel gehaald.

Van der Sluys is niet enige afwezige op het veld. ,,Van de selectie van vorig jaar zijn zestien mensen vertrokken en we hebben nu zes basisplekken van afgelopen seizoen nog niet ingevuld”, zegt trainer Klaas Wels na afloop. Twee uur lang liet hij zijn pupillen zweten op een relatief koele woensdagochtend. Het waren er achttien in totaal, van wie vier spelers op proef: Belgische middenvelder Jordy Vleugels (23), Zweedse spits Pontus Gitzelov (23), voormalig jeugdinternational Karim Loukili, en aanvaller Giovanni Büttner. Die laatste kwam vorig seizoen één wedstrijd uit voor Go Ahead Eagles, uitgerekend tegen TOP Oss.

Gretig

Volgens directeur Peter Bijvelds is er een goede kans dat Büttner blijft. Loukili maakt bovendien een gretige indruk, maar Wels vindt het nog te vroeg om een oordeel over de vier te vellen. ,,De jongens moeten wennen aan de intensiteit, de trainers, de medespelers én de manier van spelen. Want we hebben natuurlijk een bijzondere manier van spelen.”

Quote We hebben de helft staan, dus een stabiele ondergrond is er al. Klaas Wels De hoofdtrainer wil die ontregelende manier van voetballen ook in het komende seizoen vast blijven houden. De zoektocht naar spelers die binnen dat strategische plaatje passen is nog in volle gang. ,,We hebben de helft staan”, zegt Wels. ,,Dus een stabiele ondergrond is er al. Maar nu moet je op zoek naar aanvullingen.”

Stabiele ondergrond

Deel van die stabiele ondergrond zijn nieuwkomers Jason Bourdouxhe en Lars Hutten. ,,Dat zijn spelers die jarenlang hun sporen al verdiend hebben bij diverse clubs. Prima versterkingen voor TOP Oss.” Hutten speelde vorig seizoen voor Fortuna Sittard, en werd afgelopen dinsdagavond aan de selectie toegevoegd. Wels ziet in de 29-jarige aanvallende middenvelder een kartrekker voor het komende seizoen. ,,Hij is vandaag helaas wegens privé-omstandigheden niet aanwezig, maar van Lars kun je verwachten dat hij naar een niveau toe gaat groeien dat wij graag van hem zien.”