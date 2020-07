Dean van der Sluijs verkiest Helmond Sport boven TOP Oss, linksback tekent voor 2 seizoenen

Van der Sluijs maakte zijn debuut in het betaalde in 2014 bij TOP Oss nog onder Boessen. ,,Ik ken Wil goed, dat heeft zeker meegespeeld in mijn keuze”, zegt de Ossenaar, die bij meerdere clubs in Nederland en België op de radar stond. Na overleg met zaakwaarnemer Fred van der Hoorn gaf Helmond Sport hem het beste gevoel. ,,Ik kijk er ook echt naar uit om hier de komende seizoenen te vlammen. En vervolgens een stap te maken”, stelt hij.

Band met TOP blijft

Van der Sluijs doorliep de jeugdopleiding van TOP Oss en FC Den Bosch en keerde in 2014 terug bij de profclub uit zijn woonplaats. Na vijf seizoenen verruilde hij TOP in de zomer van 2019 voor RKC Waalwijk, dat onverwacht promoveerde. Bij de Waalwijkers kwam hij in de eredivisie niet aan de bak en in de winterstop van vorig seizoen keerde hij terug bij TOP, waar hij een vaste waarde was. TOP-directeur Peter Bijvelds had ook gehoopt om Van der Sluijs bij de Ossenaren te houden, maar de linkspoot stond maandag al op het veld in Helmond ,,Ik heb bij TOP mooie jaren gehad, mijn band met de club blijft goed. Maar ik kies nu met mijn gevoel voor Helmond Sport.”