Defensief sterk TOP Oss trekt na wisselvallig paasweekend naar Amsterdam, nog altijd een kansje op periodetitel

Aan de vooravond van het duel met Jong Ajax, zit TOP Oss-trainer Klaas Wels op zijn laptop nog wat standaardsituaties uit de laatste drie wedstrijden van de Amsterdammers te bekijken. ,,Ze spelen in redelijk wisselende samenstellingen, dus de koppers bij een corner zijn elke keer ook weer anders. Of wie er bij vrije trappen mee komen”, zo weet hij.

Zoals bij veel beloftenteams beschikt hun trainer Mitchell van der Gaag over een ruim palet aan opties. Nu de eerder voor drie wedstrijden geschorste centrale verdediger Lorenzo Piqué terugkeert, beschikt Wels gelukkig zelf ook over een wat ruimere keuze. Jan Lammers, de andere vaste waarde in het hart van de defensie bij de Ossenaren, keerde in de afgelopen maandag terug na een schorsing van één duel. In de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax eerder dit seizoen kopte hij het enige en dus beslissende doelpunt in de touwen.

Quote Het paasweek­end begin je met een enorme kater Klaas Wels

Eén doelpunt tegen

Toch wil de trainer de rentree van Piqué bevestigen noch ontkennen. In de laatste drie wedstrijden kreeg de Osse defensie namelijk slechts één doelpunt tegen. Uit tegen FC Den Bosch moest zij in de laatste secondes van de blessuretijd een penalty incasseren. ,,Het paasweekend begin je met een enorme kater, door een wedstrijd waar je eigenlijk een punt verdiend had. Dat dat niet gebeurt, en met name de manier waarop, zorgt voor een enorm rotgevoel”, aldus Wels.

Amper drie dagen later bewees de ploeg haar veerkracht, door in eigen huis overtuigend te winnen van FC Volendam. Dankzij die drie punten, bezet TOP een virtuele tiende plek (twaalfde dankzij het doelsaldo) op de ranglijst, op slechts twee punten van de negende plek. Ook voor de periodetitel gloort nog perspectief. De trainer beaamt dat dat de motivatie ten goede komt. ,,Maar of je nu uitzicht op een prijs hebt of niet mag er eigenlijk niet toe doen. Je speelt elke wedstrijd speelt om te winnen. Voor je club, voor je eer en voor jezelf.”