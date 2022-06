Delano Ladan keert terug bij TOP Oss en wil weer de play-offs in

TOP Oss versterkt haar voorhoede met Delano Ladan. De 22-jarige aanvaller is geen onbekende in het ‘Osse Kuipje’, dat hem in seizoen 2018/2019 huurde van ADO Den Haag. Klaas Wels was toen trainer van de club en bereikte met de selectie waar Ladan deel van uitmaakte de tweede ronde van de play-offs. In de jaren sindsdien veranderde er veel in het leven van Ladan; hij speelde twee seizoenen bij Cambuur, stapte daarna transfervrij over naar Feyenoord en werd vorige zomer vader van dochter Cataleya. Haar naam liet hij trots in zijn nek tatoeëren.

Quote Qua facilitei­ten en professio­na­li­teit heeft TOP een stap voorwaarts gemaakt Delano Ladan (22)

Bij TOP Oss vertrok directeur Peter Bijvelds, die onlangs opgevolgd werd door Klaas Wels. Ladan is de vierde speler die onder zijn bewind aan de Osse ploeg wordt toegevoegd. ,,Ik kan wel zeggen dat ik een enorm goede band heb met de technisch directeur”, zegt hij vrolijk. ,,Qua faciliteiten en professionaliteit heeft TOP een stap voorwaarts gemaakt. De groep is nu wel jonger dan toen; ik was de jongste en nu zit ik er tussenin qua leeftijd. Ik hoop dat wat ik geleerd heb en leer van spelers als Lorenzo Piqué en Rick Stuy van den Herik, weer mee kan geven aan de jonge jongens. Het weerzien met hen was meteen als vanouds.”

Feyenoord, ADO en TOP

Ladan speelde als kind bij Feyenoord, kwam op 13-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van ADO terecht en speelde daar tot zijn periode als huurling in Oss. Afgelopen seizoen keerde hij na zijn avontuur in Leeuwarden terug naar Rotterdam-Zuid. ,,Ik trainde regelmatig met het eerste mee, maar speelde mijn wedstrijden bij Jong Feyenoord”, zegt hij. Een doorbraak zat er uiteindelijk echter niet in en de club liet zijn contract aflopen. ,,Toen kwam Oss op mijn pad en leek me dat een hele mooie uitdaging.”

Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm 05-08-2017: Voetbal: ADO Den Haag v Excelsior Rotterdam: Den Haag(L-R) Delano Ladan of ADO Den Haag © Angelo Blankespoor

Om de opmerking dat hij met die steeds terugkerende clubs een honkvaste jongen lijkt, lacht hij hartelijk. ,,Ik weet niet of dat toeval is, maar het is altijd fijn om in een vertrouwde omgeving terug te komen. Daarin kan ik me het beste ontwikkelen.” TOP geeft hem daarvoor de ruimte met een contract tot 2024 en een optie op meer.

In de kijker spelen

Ladan is een aanvallende speler die liefst de positie van centrumspits vertolkt, maar ook op beide flanken uit de voeten kan. ,,En een beetje als een valse spits”, voegt hij eraan toe. Die brede inzetbaarheid voedt zijn hoop dat er voor hem een plek in de basis te winnen is. ,,Maar dat ligt uiteindelijk aan mezelf. Ik moet me in de kijker spelen bij de trainer en gewoon mijn best doen. Van toegevoegde waarde zijn met goals, assists en hard werken. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen en opnieuw voor de play-offs gaan.”