Deze keer draait TOP Oss het zelf in de eindfase om

,,Die complimenten waren er nu wel zat, dan liever zo”, zei TOP Oss-aanvoerder Rick Stuy van den Herik terwijl hij met vuurspuwende ogen langs het gras van PSV Campus De Herdgang liep. Zijn ploeg had zojuist in een zeer matige tweede helft een 0-1 voorsprong omgebogen zien worden in 2-1 achterstand. In de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd was hij het die van dichtbij de bal tegen de touwen trapte, nadat Jearl Margaritha een afzwaaiende bal van grote afstand terug het strafschopgebied in roste.