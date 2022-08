Deze vier voormalig Feyenoorders kiezen voor hun ontwikkeling in het ‘Osse Kuipje’

Die ene keer dat Ömer Gündüz in De Kuip speelde, tijdens een benefietwedstrijd voor Oekraïense vluchtelingen tegen RKC, was het stadion misschien voor een kwart gevuld. ,,Ik kreeg al kippenvel toen ik het veld opliep.” Toch ziet de middenvelder die al sinds zijn tiende bij Feyenoord actief was, zijn verhuizing naar het ‘Osse Kuipje’ als een stap vooruit. ,,Ik zat in Jong Feyenoord, trainde af en toe met het eerste mee en heb een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Dat is heel leuk, maar je speelt mee met een topclub. Dan moet je er meteen staan.”

Gündüz geeft eerlijk toe dat hij zover nog niet was. ,,Als je Jong Feyenoord en TOP Oss met elkaar vergelijkt, is het voor mijn gevoel zelfs twee, drie stappen hoger, omdat zij in een betere competitie spelen. Voor mij voelt dit als omhoog gaan.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm TOP Oss-speler Delano Ladan in actie. © Pro Shots / Remko Kool

Daarin is hij niet alleen. Gündüz speelde samen in Jong Feyenoord met Delano Ladan (22), die er na jaren bij achtereenvolgens ADO Den Haag, TOP Oss en Cambuur aanhaakte. Ladan: ,,Feyenoord kwam met een hartstikke mooi plan, want ze wilden met hun beloftenteam graag naar de tweede divisie. Daar hadden ze wat ervaren jongens voor nodig.”

Aan een realistisch perspectief op het eerste elftal van de Rotterdammers ontbrak het hem echter. Ladan wilde spelen in een profcompetitie, en haakte daarom opnieuw aan bij de Ossenaren. Niet veel later nam Gündüz contact met hem op; de middenvelder stond ook bij hen in de belangstelling. ,,Ik heb Ömer uitgelegd dat Oss een hele mooie, groeiende club is. Het is een plek waar jonge jongens zich goed kunnen ontwikkelen, en hopelijk mooie dingen bereiken.”

Mannenvoetbal

In dezelfde week dat Gündüz zijn contract tekende, werd hij er herenigd met Toshio Lake. ,,We willen ons allebei graag bewijzen aan de mensen die nog twijfels over ons hebben”, zegt Gündüz over de spits met wie hij jarenlang samenwerkte in de jeugd van Feyenoord. Lake vertrok vorig jaar al naar Fortuna, dat hem in de tweede seizoenshelft verhuurde aan MVV. ,,Ik heb de laatste jaren beseft dat het er niet omgaat of je bij een grote club zit, maar dat je mannenvoetbal moet spelen”, zegt hij. ,,Bij een beloftenteam speel je tegen jongens van je eigen leeftijd; daar leer je na een tijd niet zoveel meer van. Nu speel ik tegen mannen, en dat maakt mij ook een man.”

Het kwartet wordt gecompleteerd door Thijs Jansen. De 20-jarige doelman uit Lisse sloot deze week op huurbasis aan in Oss na vorig weekend nog bij de Rotterdamse hoofdmacht op de bank te zitten. Feyenoord verwacht dat spelen in de KKD meer voor zijn ontwikkeling betekenen kan. Op de opmerking dat hij er nu al als ‘penalty killer’ bekend staat, reageert hij bescheiden. ,,Ik heb er wel een paar gepakt, maar dat moet ik nu ook nog op een hoger niveau gaan doen.”

Gündüz lacht als het over de reünie gaat die technisch directeur van TOP Oss Klaas Wels gefaciliteerd heeft: ,,Hij heeft dit jaar geshopt bij Feyenoord, dat heeft ie goed gedaan.” Een basisplaats veroveren op het middenveld van TOP Oss, dat is daardoor zijn belangrijkste, directe doel geworden. De droom van de grote Kuip leeft ondertussen voorzichtig ergens in zijn achterhoofd voort. ,,Feyenoord zit altijd in mijn hart. Als ik me zo ontwikkel dat ik ooit klaar ben om daar weer naartoe te gaan, sta ik daar natuurlijk open voor.”

NAC Breda - TOP Oss Vrijdag 18 augustus, 20:00 uur Rat Verlegh Stadion, Breda Scheidsrechter: Van der Eijk Vermoedelijke opstelling: Alblas; D. van der Sluys, Piqué, Van Eijma, David; Stuy van den Herik, Dekker, Mathieu; Margaritha, Ladan, J. van der Sluijs Laatste onderlinge duel: NAC Breda - TOP Oss (3-0), Vrijdag 29 april 2022 Bijzonderheden: Controlerende middenvelder Rick Dekker heeft als speler van PEC Zwolle nog nooit verloren in het Rat Verlegh Stadion. Hij is de voornaamste concurrent van Ömer Gündüz, die mogelijk met een invalbeurt later in de uitwedstrijd tegen NAC zijn debuut voor TOP Oss maken zal. Internet: bd.nl/toposs Twitter: @BD_TOPOss