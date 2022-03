Doelman Alblas moet na botsing luisteren naar zijn verstand, in plaats van zijn hart

TOP OssZijn hart zegt doelman Norbert Alblas vrijdag weer in de goal te gaan staan. Toch besluit hij nog even te wachten: ,,Het is verstandig dat risico niet te nemen.”

,,Ik weet alleen dat ik Lion Kaak ineens boven mijn hoofd zag, voor de rest weet ik er niks meer van”, vertelt Norbert Alblas. De keeper van TOP Oss raakte kortstondig buiten bewustzijn door een botsing met Roda JC-verdediger Guus Joppen. Toen Alblas op een brancard het veld afgedragen werd, vroeg hij aan fysiotherapeut Jeffrey Rutten wat er gebeurd was. ,,Dat vertel ik je zo binnen wel”, was diens antwoord.

Voor de doelman voelt het nog steeds raar om beelden terug te zien van een stuk film dat hij in zijn hoofd kwijt is. Maar ook de rest van de club laat het niet onberoerd. In de nasleep van het incident voelde Alblas hun betrokkenheid. ,,Je ziet op de beelden ook hoe mijn teamgenoten zich om mij bekommeren en nul emotie tonen over het feit dat ze een tegendoelpunt krijgen. Dat zegt veel.”

Hoewel de keeper er niet aan twijfelt dat het overduidelijk een overtreding was, neemt hij Joppen niks kwalijk. De verdediger die bij NEC zijn ploeggenoot was, nam na de wedstrijd nog contact met hem op. ,,Guus doet dit ook niet met opzet”, zegt Alblas. ,,Het kan gebeuren in het voetbal.”

Knallende koppijn

De zaterdag na de wedstrijd zat de goalie met knallende koppijn thuis, zondag voelde hij zich alweer beter. Bij een leefstijlcoach won hij advies in over hoe hij zijn herstel zo vlot mogelijk kon laten verlopen. Voedingssupplementen, niet teveel donkere uren per dag en mediteren, zo luidde het devies. Op maandag begon Alblas al voorzichtig aan oefeningen thuis, op woensdagochtend trok hij in Oss alweer zijn tenue aan voor de training. ,,Ik mocht alweer rustig wat op het veld doen. Elke keer is het kijken wat de reactie is, en tot nu toe gaat het heel erg goed. Daar ben ik dankbaar voor.”

Gevoelsmatig had hij tijdens het aankomende thuisduel met Excelsior op vrijdagavond zelfs best alweer onder de lat willen staan. Het verstand bepaalt echter anders. ,,Als ik weer een impact krijg, weet je niet wat de gevolgen daarvan zijn; vrijdag komt nog te vroeg.” De week erop worden er bovendien helemaal geen competitiewedstrijden gespeeld. ,,Dus door deze week geen risico te nemen, heb ik meteen twee extra weken in mijn herstel.” In de tussentijd krijgt tweede keeper Lars van Meurs het podium. ,,Heel fijn dat er achter mij iemand zit die het prima kan vervullen”, zegt Alblas opgelucht. En dan krult zijn mond omhoog. ,,Maar dat neemt niet weg dat ik na de break weer op doel wil staan.”