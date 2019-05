Dogan aan de bak tegen vorig vlam: ‘Mijn liefde voor TOP Oss is minstens net zo groot als voor Sparta’

Brabant boven in play-offs: FC Den Bosch, RKC Waalwijk en TOP Oss mogen hopen op promotie

6 mei Voor RKC Waalwijk begint vrijdag het avontuur in de play-offs met een uitwedstrijd tegen NEC. De Waalwijkers stromen al in de eerste ronde in. De andere Brabantse ploegen, FC Den Bosch (tegen Go Ahead Eagles) en TOP Oss (tegen Sparta), komen in de halve finale voor het eerst in actie.