Dogan kan weer spelen tegen Jong FC Utrecht

Dogan is dit seizoen een belangrijke schakel voor TOP Oss. Hij scoorde al 5 keer en is daarmee topscorer van de club. De terugkeer van Dogan stemt trainer Klaas Wels tot tevredenheid. ,,Huseyin is goed aan de bal en goed in het druk zetten op de tegenstander. Daarom is hij belangrijk voor de wijze waarop wij willen voetballen. Alhoewel zijn vervangers die taken ook goed hebben ingevuld, is het prettig dat Dogan weer bij de ploeg zit.’’ Naar alle waarschijnlijkheid zal Dogan direct starten tegen Jong FC Utrecht.