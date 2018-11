Dogan schiet TOP Oss naar spectaculaire overwinning tegen koploper Go Ahead Eagles

TOP Oss heeft vrijdagavond een spectaculaire overwinning geboekt op koploper Go Ahead Eagles. In de slotfase schoot topscorer Huseyin Dogan TOP Oss naar de winst: 0-1.

De sfeer in De Adelaarshorst in Deventer was fantastisch. Bijna alle stoeltjes waren bezet, en ook uit Oss waren 150 supporters gekomen. Zij zagen dat Bryan Smeets in de beginfase een levensgrote kans kreeg om uit de counter te scoren. Na een steekpass van Huseyin Dogan kon hij alleen op keeper Hobie Verhulst af. De doelman kwam goed uit, waardoor het voor Smeets te moeilijk was om te scoren.

TOP Oss liet het initiatief aan de thuisploeg. Istvan Bakx en Richard van der Venne (voormalig TOP Oss) waren veelvuldig een de bal, en lieten zien waarom ze zo geliefd zijn bij hun nieuwe club. Go Ahead Eagles werd naarmate de eerste helft vorderde ook gevaarlijker. Twee keer was Paco van Moorsel dichtbij met een kopbal. Istvan Bakx raakte zelfs de lat, toen hij vlak voor het rustsignaal op doel kon koppen.

Rakelings naast

In het begin van de tweede helft kwam TOP Oss er nauwelijks aan te pas. Gesteund door het publiek liet de koploper van de eerste divisie de Ossenaren nauwelijks balbezit. Jarsoslav Navratil was dichtbij een doelpunt maar hij stuitte op Olij. Zo’n tien minuten later veerde het publiek al op, maar de schuiver van Van Moorsel ging rakelings naast.