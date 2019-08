Dramatische eerste helft doet TOP de das om tegen Jong AZ

Een opleving in de tweede helft kon niet voorkomen dat TOP Oss vrijdagavond in een fletse wedstrijd verloor van Jong AZ: 1-2

Vijf minuten na de aftrap was het voor de bezoekers al raak. Sedlacek rondde zonder falen af op een lange bal naar voren en tikte de bal voorbij keeper Koeman. Een antwoord had TOP daar niet op. Ondanks dat de normaal gesproken aanvallend spelende Pieter Langedijk als vleugelverdediger opgesteld werd, betekende het niet dat het publiek een assertiever TOP te zien kreeg. In tegendeel. TOP oogde flets en ongeïnspireerd, bleef de bal achterin rondspelen, en verspeelde deze rond het middenveld zodra er een poging werd gedaan naar voren te stoten.

Speldenprikjes

Pas na een half uur leken de Ossenaren wat speldenprikjes uit te gaan delen. Het bereiken van de voorhoede bleef een heikel punt. Een lange bal naar voren die eindigde over de achterlijn, of een afstandsschot dat naast het doel zeilde, geen van allen was het vermelden waard. Tot overmaat van ramp zette Jong AZ vlak voor rust een keurig uitgespeelde aanval op, met aan het einde een trefzekere Margaret: 2-0.

Na rust mocht Overgoor blijven zitten en kreeg Büttner de voorkeur. TOP moest wel meer druk gaan zetten om nog iets van de wedstrijd te kunnen maken en deed dat direct effectief. In de 53ste minuut was het Lion Kaak die uit een corner de bal voorbij Schendelaar werkte: 1-2.

Feller

Enkele minuten later was het opnieuw Kaak die scherp bleek binnen de zestien meter, maar ditmaal zat Schendelaar bovenop zijn uithaal. TOP wist vaker naar voren te komen, en oogde nadat ook Çelik gewisseld werd een stuk feller. Büttner, zijn vervanger, bracht gretigheid met zich mee. In de passes bleef TOP te slordig om een succesvolle aanval op te bouwen.