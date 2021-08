Drie doelpunten tegen Dordrecht doen het zelfvertrouwen toenemen bij TOP Oss

geen koppositie TOP Oss schreeuwt om pingel: ‘Daar was hij niet van gediend, dus ging hij strooien met kaarten om zijn gezag te laten gelden’

24 augustus TOP Oss vocht bij Jong AZ een direct duel uit om de eerste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Alkmaarse beloften wonnen door een treffer in blessuretijd met 1-0 en staan nu ongeslagen aan kop. De Brabanders voelden zich benadeeld in de slotfase.