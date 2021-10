Dubbel gevoel voor debutanten bij TOP Oss na kansloos duel in Sittard: ‘Het was een kwestie van tegenhouden’

Een futloos TOP Oss bleek kansloos in duel met Fortuna Sittard. Mees Gootjes en Sekou Sylla hielden een dubbel gevoel over aan hun debuut in de met 3-0 verloren wedstrijd.

Drie doelpunten had Fortuna Sittard er al in liggen, toen Grad Damen, en debutanten Sekou Sylla en Mees Gootjes na een uur spelen bij TOP Oss werden ingebracht. ,,Een beetje dubbel”, omschreef die laatste zijn gevoel op dat moment. ,,Het is raar, op zo’n manier invallen.” Het lukte de 21-jarige middenvelder nog niet om enthousiast te worden over het maken van zijn debuut voor de Ossenaren.

Voor linksback Sekou Sylla was dat anders. ,,Ik ben hartstikke blij dat ik mijn minuten heb gemaakt. Het was voor mij een verrassing dat ik zou invallen, en dan sta je ook nog tegen je oud-teamgenoot (Tijjani Noslin, red.).” Sylla en Noslin waren de eerste twee nieuwe spelers die zich deze zomer bij TOP Oss voegden en zo de overstap van het amateurvoetbal naar de eerste divisie maakten. Noslin ging vlak voor de start van die competitie echter naar eredivisionist Fortuna, Sylla bleef bij de Ossenaren. Vanavond kwam ook hij eindelijk aan spelen op een hoger niveau toe. ,,Op de amateurvelden hoor je maar een paar mensen langs de zijkant. Nu sta ik bij de hooligans van Fortuna, dan hoor je wel wat meer”, lachte hij. ,,Dat was wel even wennen.”

De driedubbele wissel (en de twee erna) leken vooral gedaan te zijn om basisspelers te sparen in aanloop naar de wedstrijd tegen NAC Breda op zaterdagavond. Sylla vond het een verstandig besluit. Een voetbaldroom zoals die zich in de afgelopen weken voor Noslin ontvouwde, zat er voor hem deze avond dan ook niet in. ,,Het was vooral een kwestie van tegenhouden, dat laatste half uur. Je valt in en moet alles zo simpel mogelijk houden. Het gaat er dan vooral om de schade niet groter te maken.”

Die schade was al opgelopen nadat TOP Oss in een bedompte wedstrijd na zo’n 25 minuten eindelijk wat vuur in de benen leek te krijgen. Juist in die fase viel het eerste doelpunt voor de thuispartij, waarmee Fortuna het zojuist aangewakkerde waakvlammetje rap doofde. Branden ging het daarop niet meer. De totale droogte aan winstpartijen van TOP Oss duurt daarmee nu al bijna twee maanden.

,,Je kan bijna niet meer zeggen nu dat het alleen ongeluk is”, stelde Gootjes zakelijk vast. ,,Het zijn kleine dingen in het verdedigen, maar als ik persoonlijk wist waar het precies aan lag, dan was het makkelijk opgelost.” Ploeggenoot Sylla verwachtte dat in de bus naar Oss iedereen het eigen optreden vooral zou analyseren. Van zijn eigen optreden kon hij ondanks het kansloze verlies toch genieten. Hij had de stap naar een hoger podium immers gemaakt en nu hoopt hij zo snel mogelijk ook minuten in de competitie te kunnen gaan maken. ,,En dat we daar een stijgende lijn in kunnen zetten.”