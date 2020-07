Dubbelrol Van der Sloot bij kleurrijk oefenduel TOP Oss: ‘Denk je dat TOP me nodig heeft?’

Veteraan Niels Fleuren (33) verbindt toekomst toch aan TOP Oss: ‘Heel blij met deze mogelijk­heid’

18 juli Niels Fleuren heeft alsnog een nieuw verbintenis getekend bij TOP Oss. De 33-jarige verdediger liep deze zomer uit zijn contract, kreeg in eerste instantie geen aanbieding voorgeschoteld en was zelfs even op proef bij tweededivisionist TEC uit Tiel.