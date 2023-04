Duel met Willem II lijdensweg voor TOP Oss na dramatische start en wereldgoal Jizz Hornkamp

TOP Oss gaat zonder aanvoerder op zoek naar weer een zege

Geen enkele ploeg in de Keuken Kampioen Divisie vergaarde in de laatste vijf wedstrijden zo veel punten als TOP Oss. Vrijdagavond wacht in eigen huis het onder Dick Advocaat herboren ADO Den Haag, maar ook in die wedstrijd is niks onmogelijk voor TOP.