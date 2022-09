Efficiënt TOP Oss sleept ruime zege binnen in uitduel met Jong PSV

De vorig week nog gepasseerde Jearl Margaritha keerde zoals verwacht weer terug in de Osse basiself, en kreeg daarbij voor het eerst dit seizoen gezelschap van Joshua Sanches. Vanaf het middenveld bewees hij al snel met zijn grote loopvermogen voor gevaar te kunnen zorgen. Ter hoogte van de middenlijn zette hij na enkele minuten al een aanval in die spits Toshio Lake als eindstation had. Die zag zijn schot van dichtbij gepakt worden door keeper Niek Schiks.

Ook PSV doemde meermaals op voor het vijandige doel, maar toonde eenmaal daar aangekomen een weifelende indruk. Een omhaal van Jason van Duiven kreeg de handen weliswaar op elkaar, maar kon doelman Thijs Jansen allerminst verrassen. TOP ging beter met de kansen om, zo bleek voor het eerst in de 26ste minuut. Jearl Margaritha gaf een voorzet om door een ringetje te halen richting Trevor David, die de rechtsback bij de tweede paal feilloos binnen kopte.

Vlak voor rust werd de score verdubbeld. Toshio Lake had vlak voor de goal geen ruimte om uit te halen, en tikte de bal naar rechts, richting de opstomende Justin Mathieu. PSV-verdediger Ki-Jana Hoever liet de bal lopen, waardoor Mathieu deze vanuit de loop snoeihard binnen kon trappen. Goalie Schiks kreeg de hand er nog tegenaan, maar het schot was te krachtig om te keren. Hoever mocht daarop in de kleedkamer blijven. Vrijwel direct na rust reageerden zijn ploeggenoten echter niet veel scherper, en schoof Toshio Lake zelf de derde treffer voor TOP binnen.

Trainer Adil Ramzi ging nog verder aan het wisselen en zette daarmee een PSV neer dat gretiger en assertiever werd, maar niet trefzekerder. Ook TOP ging aan het wisselen, waardoor Richonell Margaret na afgelopen weekend een overeenkomst met de club gesloten te hebben, zijn rentree bij de Ossenaren al maken kon. In de eindfase mocht Ömer Gündüz bovendien debuteren toen Joshua Sanches inmiddels wat pijntjes opgelopen had. Jeremy Antonisse noopte Thijs Jansen in de eindfase nog tot een redding; de doelman hield de nul echter door de bal uit de hoek te duiken. Een overtuigende overwinning was daarmee verzekerd.

Opstelling: Jansen; D. van der Sluys (36. Abdat), Van Eijma (46. Hilderink), Piqué, David; Stuy van den Herik, Sanches (77. Gündüz), Mathieu, J. van der Sluijs (66. Margaret); Margaritha, Lake (66. Leidsman)