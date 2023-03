Einde van een tijdperk, TOP Oss zet geblesseerde aanvoerder op straat: ‘Mijn status is dus niks waard’

Tilburgse voetballer viel na blessure in zwart gat: ‘Ik zat daar met m’n brace en dacht echt, hoe ga ik dit doen?

Voor TOP Oss-aanvaller Justin Mathieu beloofde het lopende seizoen met vijf doelpunten in de eerste acht wedstrijden een vruchtbare jaargang te worden. Een blessure gooide roet in het eten, terwijl de Tilburger zich graag in de kijker wilde spelen. ,,Ik wist direct: dit is foute boel.”