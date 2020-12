Eindejaarsrapport | De rek is er nog lang niet uit bij TOP Oss

INTERVIEW Broertjes Rommens (ex-PSV): van voetballen tussen de paprika's naar de eredivisie? ‘Onze ouders dankbaar’

11 december Ze groeiden op tussen de kassen in Wommelgem, maar in tegenstelling tot hun vader krijgen Olivier en Philippe Rommens wél de ruimte om zich volledig op het voetbal te focussen. De broertjes, die bij PSV in het beloftenteam strandden, willen via TOP Oss alsnog de eredivisie in.