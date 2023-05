Emotie bij Ilounga Pata na eerste goal voor TOP Oss: ‘Het was een mix van ontlading, het overviel mij’

In de dertigste minuut stoomde Pata op over de rechterflank, zoals hij wel vaker deed dit seizoen. Tot dusver nog zonder succes. De rechtsback gaf nog geen enkele assist en scoorde ook nog niet. Tot gisteravond. Hij gaf de bal voor en alles en iedereen miste de bal, ook doelman Daniël Deen. Zo stond het ineens 0-1 voor TOP Oss. ,,De trainer zegt vaak tegen mij: ‘Je moet de bal blind voorgeven en dan moet de bezetting maar goed zijn.’ Dat is het enige wat in mijn hoofd zat”, analyseerde Pata.

Quote Ik heb de laatste tijd wat minder gespeeld dan ik eigenlijk wilde. Persoon­lijk is er ook een aantal dingen dat speelde. Het was gewoon een mix van ontlading. Ilounga Pata, TOP Oss

Hij viel Kay Tejan in de armen. De emoties kwamen los bij zijn tweede treffer in Osse dienst - de eerste maakte hij tegen VVV-Venlo op 17 december 2021. ,,Ik heb de laatste tijd wat minder gespeeld dan ik eigenlijk wilde. Persoonlijk is er ook een aantal dingen dat speelde. Het was gewoon een mix van ontlading. Het overviel mij eigenlijk”, zei Pata, die op 31 maart tegen Helmond Sport voor het laatst in de basis stond.

Het was juist jammer voor hem dat de gelijkmaker viel in de 88ste minuut. Invaller Ernest Poku speelde Pata uit en scoorde vervolgens in de korte hoek. De verdediger van TOP kwam net te kort om de bal te blokkeren. ,,Het is gewoon jammer, want we houden het best lang vol”, concludeerde hij. Hoofdtrainer Klaas Wels: ,,Dan vind ik het doodzonde voor Ilounga dat hij net een voetje tekort komt bij die goal.”

Volledig scherm Jong AZ - TOP Oss. © Pro Shots / Sonny Lensen

Winst in Youth League

Geen chagrijn, maar berusting en teleurstelling. Hoofdtrainer Wels kon leven met het gelijkspel tegen een talentvolle ploeg, waarvan een aantal spelers onlangs nog met AZ onder 19 jaar de Youth League won en sommigen al bij het eerste van AZ hebben meegedaan. Bovendien moest hij flink puzzelen met negen geblesseerden. Hij zette Vasilios Pavlidis voor het eerst in de basis. Mooi voor hem, want broer Vangelis, vriend Pantelis Hatzidiakos (beiden AZ) en wat familie zaten op de tribune.

Wels: ,,Ik houd hier toch een redelijk gevoel aan over. We hadden twee wedstrijden gespeeld (dikke nederlagen tegen Willem II en Almere City, red.) waarin we niks te vertellen hadden en als team uit elkaar zijn gevallen. Dat was TOP Oss-onwaardig”, zei de hoofdtrainer. ,,Maar nu doen we mee, voetballen we leuk en proberen we vanuit een goede organisatie de aanval van Jong AZ te ontregelen.”

Het bleek niet genoeg voor de winst. Vrijdag komt Jong PSV op bezoek voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Daar wil TOP niets liever dan het eigen publiek trakteren op een zege, waar zo naar wordt gesnakt.

Jong AZ - TOP Oss Scoreverloop: 30. Pata 0-1, 88. Poku 1-1.

Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata, Piqué, Pavlidis, Van der Sluys; Sanches (70. Gündüz), Mukeh; Van Hoeven (70. Allemeersch), Mathieu, Margaritha; Tejan

Balbezit: 64%-36%

Schotenverhouding: 19-6

Schoten tussen de palen: 6-2

Toeschouwers: 416