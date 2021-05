Emotioneel afscheid Klaas Wels: ‘TOP Oss zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben’

,,Toen ze dertien jaar geleden daar een spandoek voor oud-trainer Dirk Heesen ophingen, heb ik heel even gedacht ‘zouden ze dat ooit voor mij ook doen?’”, verraadt trainer Klaas Wels na afloop van het duel met Roda JC. Het antwoord is ‘Ja’. De oefenmeester is er zichtbaar door geëmotioneerd, maar iedereen mag gerust weten dat hij even een traantje wegpinkt. ,,Ik ben een emotionele man. Een clubman. En TOP Oss zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben.”