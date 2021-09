Enorme domper voor TOP Oss: voorsprong wordt nederlaag in slotminuten

TOP Oss leek de wedstrijd tegen Volendam in de tweede helft stevig in handen te hebben, maar liet in de eindfase de voorsprong door de vingers glippen en verloor alsnog met 2-3.

Na een kwartier brak de wedstrijd tussen TOP Oss en FC Volendam vrijdagavond pas open, in eerste instantie met een uitbraak van de bezoekers die door keeper Norbert Alblas gepareerd werd. Direct daarop loste de Osse captain Rick Stuy van den Herik een loeihard schot richting doel, dat door keeper Barry Lauwers geblokkeerd werd. Een ademteug later dwong Denso Kasius doelman Alblas juist weer tot een redding, en zo ging het enige tijd swingend heen en weer.

Uiteindelijk was het Rick Stuy van den Herik die de score leek te openen door met een kopbal doel te treffen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een duw in de rug van Kasius. Halverwege de eerste helft leek Volendam daardoor te tekenen voor openingstreffer, maar een doelpunt van Robert Mühren werd afgekeurd wegens buitenspel.

TOP Oss teruggedrongen

Het luidde een fase in waarin TOP veel teruggedrongen werd op eigen helft, maar richting rust hervonden de Ossenaren zichzelf weer. Een afstandsschot van Justin Mathieu dwong Lauwers tot een serieuze redding, maar die hield daarmee zijn doel schoon, en de brilstand op het bord.

Na tien minuten in de tweede helft moest Alblas opnieuw een schot van Volendam pareren. TOP counterde vliegensvlug met Joshua Sanches als eindstation voor het Volendamse doel, die de 1-0 binnen werkte. Het publiek was echter nog niet klaar met juichen toen Densio Kasius munt kon slaan uit knullig verdedigen van de thuisploeg en de gelijkmaker nog geen minuut later claimde.

Tweede voorsprong TOP Oss

Enkele momenten later schoot Kay Tejan richting doel, maar zag de bal van richting veranderd worden via een Volendammer. Uit de daaropvolgende corner was het Sanches die TOP opnieuw op voorsprong zette: 2-1. TOP had de smaak te pakken, en Tejan kon dankzij sterk voorbereidend werk van de excellerende Sanches in de 69ste minuut opnieuw uithalen. Doelman Lauwers zat er echter goed tussen om grotere schade te voorkomen.

In de eindfase was het echter Volendam dat na een langdurige serie Osse aanvallen de stand alsnog gelijktrok, dankzij een doelpunt van Ibrahim El Kadiri. De domper voor TOP was compleet toen Damon Mirani kort daarop uit een corner de bal in de touwen kopte: 2-3.

TOP Oss: Alblas; Abdat (64. Pata), Lammers, Piqué, David; Kaak, Stuy van den Herik, Sanches; Margaret (64. Margaritha), Tejan (81. Büttner), Mathieu