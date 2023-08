Ervaren handenbinder Giovanni Korte kiest bij TOP Oss voor zekerheid

Afgelopen week baarde TOP Oss enigszins opzien door Giovanni Korte in te lijven, die met circa 280 duels in zowel de Ere- als Eerste Divisie gepokt en gemazeld is op de Nederlandse velden. Vrijdag maakte de rechtsbuiten in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Roda JC direct zijn debuut.

,,Ik ben kapot’’, zei Giovanni Korte vlak na afloop van het duel in Kerkrade. De nieuwste aanwinst van TOP Oss kreeg van coach Ruud Brood een dik half uur aan speeltijd om alvast te laten zien wat hij kan. TOP keek op dat moment al tegen een 1-0 achterstand aan, waardoor er sowieso iets moest gebeuren. Korte stond aan de basis van de reuzekans die de Ossenaren kregen op de gelijkmaker, maar via een scrimmage ging de bal er op wonderlijke wijze niet in. ,,Zonde en ook onnodig’’, vond Korte. Vlak voor tijd viel ook nog de tweede Limburgse treffer: 2-0.

Dat de ervaren rechtsbuiten er doorheen zat na een half uurtje voetballen heeft alles te maken met de voorbereiding die hij deze zomer draaide. Korte zat na zijn vertrek bij De Graafschap zonder club en bereidde zich individueel voor op het nieuwe seizoen. ,,Voetbaltechnisch en qua groepsgevoel mis je dan wel wat’’, duidt de vleugelspeler. Met behulp van een personal trainer heeft hij getracht zich zo fit mogelijk te houden, met als doel direct aan te kunnen sluiten bij een nieuwe club.

Volledig scherm Ruud Brood, de trainer van TOP Oss. © Pro Shots / Henk Korzelius

Zekerheid

De keuze voor TOP Oss is volgens de Hagenees een bewuste en eentje die is gebaseerd op zekerheid. Hij en zijn vriendin zijn in blijde verwachting van hun eerste kind, waardoor blijven wonen in Den Haag sowieso een must was. ,,Plezier en voldoende uitdaging spelen daarbij ook een rol. Ik ben de afgelopen dagen heel goed opgevangen en heb een prima indruk van de groep. Het is een groep met veel leergierige jongens, waarbij het tactisch soms nog wat beter kan.’’

Juist daar wil Korte graag zijn steentje aan bij gaan dragen. ,,Uiteraard wil ik goals en assist brengen, maar ook met het delen van slimmigheidjes denk ik dat ik nuttig kan zijn voor de wat jongere spelers in de groep. Dat was óók een van de redenen om voor TOP te kiezen, de uitdaging die er ligt om andere spelers beter te maken en in hun kracht te zetten.’’

Promotie-expert

In zijn loopbaan promoveerde Korte met liefst drie verschillende clubs – Dordrecht, NAC en Cambuur – vanuit de KKD naar de Eredivisie. Ondanks dat het hem aan bravoure niet ontbreekt, weet hij dat een dergelijke prestatie met TOP Oss niet realistisch is. Maar toch: ,,We hadden tegen Roda een signaal af kunnen geven. Er zit voldoende kwaliteit in deze groep om er een mooi seizoen van te maken. Dan is het jammer dat we de kansen, en die hebben we echt een paar goede gehad, niet benutten.’’

Brood is in ieder geval content met de komst van de Haagse handenbinder. ,,Giovanni is een speler waarvan de ervaring voor zich spreekt. Hij kan op beide flanken en achter de spits uit de voeten, dus dat geeft ook veel mogelijkheden. Bovendien is hij ook een slimme jongen, waaraan we hopelijk veel plezier gaan beleven. De komende weken gaan we werken aan zijn fitheid, zodat hij zo snel mogelijk volledig inzetbaar is.’’