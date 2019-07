Ex-Club Brugge en PSG-verdedigers op proef bij TOP Oss

Het komt niet elke dag voor dat TOP Oss-trainer Klaas Wels een speler van Paris Saint Germain onder zijn hoede heeft. Levi Opdam (23) genoot zijn jeugdopleiding bij AZ en kwam vorig seizoen uit voor het B-team van de Parijzenaren, dat uitkomt in de Franse vierde divisie. Vandaag trainde hij voor het eerst op proef mee in het Osse Kuipje.

,,Het is een rechtervleugelverdediger met opkomend en voetballend vermogen. Een speler die zou passen”, is de eerste indruk van de oefenmeester. ,,En hij is fit. Dat vind ik een belangrijke voorwaarde voor iemand die mee komt trainen. Als je fit bent wanneer je je ergens meldt, kan ik je ook goed beoordelen. Prettig om met zo’n speler aan de slag te kunnen.”

Niveau omhoog

Ook over de komst van oud-Graafschap verdediger Lars Nieuwpoort als proefspeler reageert Wels opgetogen. ,,Je kunt zien wat zijn positie is, wat zijn rol is en kwaliteiten zijn. Dat brengt meteen het algehele trainingsniveau omhoog. Als je met betere spelers traint, gaat het niveau automatisch omhoog.” Een definitief oordeel kan de trainer na slechts één dag nog niet geven, maar goedgemutst is hij in elk geval wel. ,,Zowel Levi Opdam als Lars Nieuwpoort zijn professionals. Die trainen mee, weten hoe het werkt in de voetballerij, en we gaan zien of daar iets uit voortvloeit.”

Beide spelers zouden goed passen in de achterste linie van Wels zijn geliefde 5-3-2 systeem. Morgen verwelkomt hij nog eens twee proefspelers, ex-NEC’er Michael den Heijer (23) en de van Club Brugge overkomende jonge Belg Milan Vanacker (17). Die laatste is een centrale verdediger die volgens Wels ook op de vleugels uit de voeten kan, terwijl middenvelder Den Heijer een verbindende rol moet kunnen spelen.

Bredere selectie

,,Dan kunnen we goed trainen, samen met de andere spelers die op dit moment op proef zijn”, weet Wels. Dat zijn Karim Loukili (22) en Liban Adullahi (23), nadat eerder afscheid genomen werd van de Belgische middenvelder Jordy Vleugels, en Zweedse spits Pontus Gitzelov. De trainer constateert tevreden dat de selectie inmiddels wat breder begint te worden. ,,Dan kun je in ieder geval met een grote groep trainen, en goede partijen spelen.”