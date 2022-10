Fenomenale keeper MVV weerhoudt TOP Oss van punten: ‘Hij hield álles, maar dan ook álles tegen’

Vlak voor de aftrap sprak algemeen directeur Jack van Lieshout de twee clubiconen toe op de middenstip. Stuy van den Herik en Piqué speelden onlangs hun driehonderdste wedstrijd voor TOP en dat kon de club niet onopgemerkt aan zich voorbij laten gaan. Dat moment misten de vierhonderd fans van MVV, want de bus kwam pas op dat moment aan. Het zal hen een rotzorg geweest zijn.

Na de festiviteiten joeg TOP, dat opnieuw met vijf man achterin speelde, op de tweede zege op rij. De ultradefensieve tactiek werkte uitstekend in de eerste helft, want MVV slaagde er niet in door de verdediging te snijden. Daartegenover stond een aanvallend pover TOP, dat weinig kon uitrichten want het loerde op de counter. Het stond bij rust 0-0.

Quote Zoals het voor rust ging, is het niet voor herhaling vatbaar. Zo kun je geen potje breken om tot scoren te komen Kyvon Leidsman, TOP Oss

Kyvon Leidsman had het gevoel dat hij met name in de eerste helft op een eiland stond. ,,We waren heel erg slordig in de eerste helft”, vond de spits, die de bal probeerde vast te houden. Maar TOP sprong daar slordig mee om. ,,Zoals het voor rust ging, is het niet voor herhaling vatbaar. Zo kun je geen potje breken om tot scoren te komen.”

Na rust voelde de aanvaller met het beresterke lichaam zich beter op zijn plek. Het duel ontbrandde definitief na de 0-1 van Mart Remans, die twee seizoenen geleden nog voor TOP speelde. Leidsman was schuldbewust bij de tegentreffer. ,,Ik moet die bal daar niet verliezen. Zij komen er dan goed uit en scoren.”

Volledig scherm Dean van der Sluys. © Pro Shots / Thomas Bakker

De thuisploeg, die David Trevor in de rust zag uitvallen met een nog onbekende blessure, gooide de schroom van zich af en trok ten aanval na de tegengoal. TOP kreeg kansen, maar MVV-keeper Matthys keepte een wereldpartij. Zo redde hij met zijn voet op een poging van onder meer Leidsman. ,,Ik stond iets te dichtbij om nog een hoek uit te kiezen.”

Matthys tikte ook nog een schot van Richonell Margaret tegen de kruising en voorkwam ook de gelijkmaker van Stuy van den Herik die op nog geen vijf meter stond. ,,Die jongen hield álles, maar dan ook als eruit”, baalde trainer Kristof Aelbrecht, die te spreken was over de manier van spelen in de tweede helft. ,,Dat krijg je niet altijd voor elkaar, want in de eerste helft drong MVV ons terug.” Daardoor leek het alsof TOP 5-4-1 speelde en dat was niet zoals Aelbrecht het voor ogen had.

Quote We hebben te weinig gekregen. Een van die grote kansen moet erin en misschien hadden we er wel twee of drie kunnen maken. Kristof Aelbrecht, trainer TOP Oss

In de tweede helft kon een Osse treffer eigenlijk niet ontbreken, maar de vermaledijde Matthys stond telkens in de weg. Maar ook TOP mocht zijn doelman danken. Jansen voorkwam de vrijwel zekere 0-2 van Koen Kostons. In de slotfase was het alle hens aan dek voor MVV. De 1-1 bleef uit, waardoor TOP met lege handen stond op de feestavond van jubilarissen Stuy van den Herik en Piqué.

Trainer Aelbrecht baalde als een stekker. ,,We hebben te weinig gekregen. Een van die grote kansen moet erin en misschien hadden we er wel twee of drie kunnen maken. Maar ja, de keeper stond in de weg.”

Scoreverloop: 56. Remans 0-1.

Opstelling TOP Oss: Jansen; David (46. Ladan), Piqué, Van Eijma, Hilderink (73. Lake), Van der Sluys; Gündüz, Stuy van den Herik, Sanches; Margaret (81. Margaritha), Leidsman

Volledig scherm OSS, 07-10-2022. Frans Heesenstadion, Stadium of TOP Oss. Dutch Keukenkampioen Divisie football season 2022-2023. TOP Oss - MVV. TOP Oss player Dean van der Sluys on the ball during the game TOP Oss - MVV. © Pro Shots / Thomas Bakker