Forse nederlaag is eerste kras op blazoen van TOP Oss

Voor de vierde keer op rij kreeg TOP in Almere een 3-0 overwinning van de thuisploeg voor de kiezen. ,,Volgend jaar komen we hier niet meer, dan is het gewoon een reglementaire 3-0”, grapte Peter Bijvelds na afloop. Dat de directeur van TOP Oss er langs de lijn in de Almeerse zon ondanks een verdiende nederlaag een uitstekend humeur op nahield, was te danken aan het slotoffensief dat hij zag. Om punten te pakken was dat zoals een Engelse zegswijze luidt ‘too little, too late’.