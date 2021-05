Frustraties bij TOP Oss na fikse uitglijder: 'Hoe kan dit?'

Waarom de doelman van TOP Oss de achternaam van zijn bekende Belgische vader (nog) niet draagt

26 april Zijn vader was een van de beste en meest besproken keepers van België, maar dat weet niemand in Nederland. Theo Custers (70) gaf zijn zoon bewust niet zijn achternaam mee om hem niet te veel te belasten; Custers is sinds het WK-echec in 1982 nogal een beladen naam in België. Dus lanceert Bo Geens (25) zijn carrière nu in de luwte van TOP Oss. ,,Ons papa wil niet dat ik dezelfde fout maak.”